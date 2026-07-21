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TRÂNSITO

Idosa é encaminhada ao Hospital da Providência após ser atropelada em Apucarana

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (21), na área central da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 17:25:57 Editado em 21.07.2026, 17:25:49
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Idosa é encaminhada ao Hospital da Providência após ser atropelada em Apucarana
Autor Vítima foi atendida pelo Siate - Foto: Lis Kato/TNOnline

Uma idosa de 65 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde desta terça-feira (21), em Apucarana (PR). A ocorrência envolveu um Chevrolet Onix e foi registrada na Rua Osório Ribas de Paula, na região central da cidade.

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A vítima foi atendida ainda no local pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Ela estava consciente e orientada e sem sinais de fraturas ou lesões mais graves. Após os primeiros socorros, a idosa foi encaminhada ao Hospital da Providência para passar por avaliações médicas mais completas.

Agentes de trânsito e da Polícia Militar (PM) também foram acionados a auxiliaram na ocorrência. Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.

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