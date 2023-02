Idosa é atropelada por moto em bairro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (3)

Uma idosa, de 69 anos, foi atropelada por uma moto em Apucarana. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), por volta das 16h30. Os Bombeiros foram chamados para socorrer a vítima.

continua após publicidade .

De acordo com os Bombeiros, a idosa sofreu ferimentos leves e reclama de dores no quadril. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motociclista, de 45 anos, não se machucou.

Ele contou que estava descendo a Avenida América e ao acessar a Avenida Central do Paraná, atingiu a idosa que atravessava a via.

continua após publicidade .

Mulher morre horas depois do parto; Materno Infantil emite nota

Uma jovem de 22 anos morreu na tarde desta quinta-feira, 02, no Hospital Materno Infantil, em Apucarana, norte do Paraná. Mariana Eduarda Morales Rosa, era servidora da prefeitura de Jandaia do Sul e veio a Apucarana para dar à luz ao terceiro filho.

Segundo relatos apurados pela reportagem junto a amigos que residem em Cambira, onde moram os pais da jovem, ela teria dado a luz durante a manhã desta quinta-feira. Horas depois, teria passado mal e acabou morrendo durante a tarde. De acordo com informações preliminares, a morte teria ocorrido por conta de uma parada cardíaca. Para mais informações, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News