Idosa é atropelada em faixa de pedestres no centro de Apucarana
Motorista não percebeu parada de outro carro e atingiu mulher de 60 anos, que foi socorrida pelo Samu
Uma mulher de 60 anos ficou ferida após ser atingida por um carro enquanto atravessava a rua na faixa de pedestres, na região central de Apucarana. O acidente aconteceu na Rua Osório Ribas de Paula, em frente ao terminal urbano da cidade na manhã de sábado (30).
A motorista do veículo, de 30 anos, relatou às autoridades que o trânsito estava intenso e que não percebeu que o carro da faixa ao lado havia parado para a pedestre atravessar. Ao avançar sobre a faixa, a condutora foi surpreendida pela presença da idosa. A motorista afirmou que freou imediatamente para tentar evitar o impacto, mas o susto fez com que a pedestre tropeçasse, caísse e machucasse a perna.
A própria condutora do carro parou para prestar socorro, acionou a equipe médica e aguardou a chegada das autoridades policiais. A idosa recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levada para o Hospital da Providência. Como o veículo estava com a documentação regular, a motorista foi liberada após o registro do acidente.