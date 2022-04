Idosa é atropelada ao atravessar rua no centro de Apucarana

Da Redação

Uma idosa, de 66 anos, foi atropelada na tarde desta sexta-feira (1°) em Apucarana. O acidente aconteceu entre as Ruas Osório Ribas de Paula e Ponta Grossa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

continua após publicidade .

Conforme os socorristas, a mulher estava com dores na lombar e pernas. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Testemunhas contaram que a idosa atravessava a rua quando foi atingida pelo carro, modelo Fiat Idea, conduzido por um idoso, de 74 anos, que não ficou ferido.

Ainda de acordo com testemunhas, o motorista estava com a velocidade reduzida e ainda tentou desviar da mulher. O trânsito ficou bastante lento no centro da cidade durante o atendimento do acidente.