Idosa é agredida durante tentativa de assalto em Apucarana

Uma idosa foi agredida durante uma tentativa de assalto registrada na manhã deste sábado (22). O crime aconteceu na Rua Desembargador Clotário Portugal, área central de Apucarana, por volta das 10h05.

continua após publicidade

Conforme o boletim de ocorrência, o homem agrediu a senhora com um golpe no rosto, acertando a região dos olhos e na sequência fugiu do local. A vítima foi levada pelos familiares ao hospital dos olhos de Apucarana, pois com a agressão causou uma lesão grave no olho da idosa.

- LEIA MAIS: Apostador de Apucarana acerta na Lotofácil e ganha R$ 5,2 milhões

continua após publicidade

Os policiais realizaram patrulhamento pela área, mas o autor do crime não foi encontrado.

Segundo relato da vítima, o suspeito era um homem magro, moreno, estava com uma coberta de cor clara e vestia uma calça de cor rosa, além de estar com um cachorro de pelagem escura.

Siga o TNOnline no Google News