Idosa denuncia filho após ser ameaçada de morte em Apucarana

Polícia Militar foi acionada para registrar a denúncia de ameaça contra a idosa

Uma mulher, de 65 anos, foi ameaçada de morte pelo próprio filho, na noite de sábado (4), em Apucarana, norte do Paraná. O fato foi registrado em uma residência localizada no Parque Bela Vista. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima tem medida protetiva contra o filho - que é morador de rua referente a outra denúncia.

A vítima relatou que estava sozinha em sua casa quando o filho entrou no local e pediu para tomar banho. Assustada, a vítima não autorizou o banho do filho que reagiu com violência.

O homem pegou um copo de suco e arremessou o líquido no rosto de sua mãe e disse: "se chamar a polícia eu vou voltar e acabar com você". Na sequência, ele fugiu.

A idosa então ligou para uma de suas filhas e avisou a PM. Buscas foram realizadas, mas o autor da ameaça não foi localizado, porém está identificado.

