Idosa de 83 anos é atropelada no centro de Apucarana

Uma idosa, de 83 anos, foi atropelada em Apucarana na manhã desta segunda-feira (13). O acidente aconteceu por volta das 11h10, na Avenida Munhoz da Rocha, esquina com a Rua Clóvis da Fonseca. Socorristas dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

Testemunhas contaram que a idosa estava atravessando na faixa de pedestre, quando foi atropelada por um carro. O marido dela estava junto, mas ele não foi atingido. De acordo com o Samu, as primeiras informações eram de que a mulher estava inconsciente, então uma equipe avançada com o médico foi para o local.

Os socorristas informaram que quando chegaram, a idosa estava consciente sem ferimentos graves, por precaução, foi levada para o Hospital da Providência. O motorista do Voyage estava na Rua Clóvis da Fonseca, contou que o sinal estava verde, então foi fazer a curva para entrar na avenida, ele ainda disse que foi tudo muito rápido e que freou para tentar impedir o atropelamento. O condutor ficou no local e prestou todo apoio às vítimas.

O trânsito ficou comprometido durante o socorro, provocando congestionamento, mas por volta das 11h50, o fluxo dos veículos já estava voltando ao normal.