Idosa de 83 anos é agredida e ameaçada por companheiro em Apucarana

Vítima procurou a Delegacia da Mulher após ser empurrada e ter as chaves de casa tomadas durante discussão no Jardim América

Uma mulher de 83 anos acionou a Polícia Militar (PM) na tarde de quinta-feira (17) após ser vítima de violência doméstica e ameaças por parte de seu companheiro, de 64 anos. O caso foi registrado em uma residência localizada no Jardim América, em Apucarana.

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De acordo com o relato da idosa, os desentendimentos com o parceiro começaram no dia anterior e voltaram a se agravar. Durante a nova discussão, o homem tomou as chaves da casa que estavam nas mãos dela e a empurrou. Antes de deixar o imóvel e fugir para rumo ignorado, ele ainda a ameaçou dizendo: "Se você ficar com alguém, irei te pegar".

Buscando proteção, a vítima informou à equipe que já havia comparecido à Delegacia da Mulher no mesmo dia para solicitar uma medida protetiva de urgência contra o agressor. Os policiais registraram a ocorrência no local e orientaram a idosa a acionar a emergência pelo 190 imediatamente caso o homem tente retornar à residência.