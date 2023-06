Idosa de 81 anos é atropelada por caminhonete no Jardim Ponta Grossa

Uma idosa, de 81 anos, ficou ferida após ser vítima de um atropelamento na manhã desta quarta-feira (14), no Jardim Ponta Grossa, Zona Norte de Apucarana. A mulher atravessava uma rua, quando foi atingida por uma caminhonete.

continua após publicidade

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida América com a Avenida Central do Paraná. A idosa passava pelas ruas quando foi atropelada.

- LEIA MAIS: Enfermeira capota carro no mesmo local de acidente com idosos na terça

continua após publicidade

O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e acionou o socorro. Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) atendeu a ocorrência.

A idosa sofreu contusões e escoriações pelo corpo. A vítima foi levada para o Hospital da Providência de Apucarana com uma suspeita de fratura na perna. Conforme socorristas, ela estava consciente e orientada.

Siga o TNOnline no Google News