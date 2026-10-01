Idosa chama PM por suspeita de invasão, mas 'ladrão' era um gambá

Uma moradora de 66 anos levou um susto na madrugada desta quinta-feira (1º), em Apucarana. Ela acionou a Polícia Militar acreditando que sua casa estava sendo invadida, mas, ao chegarem ao local, os policiais descobriram que o barulho no quintal muito provavelmente havia sido causado por um gambá.

-LEIA MAIS: Queda de moto deixa duas mulheres feridas em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso inusitado aconteceu por volta das 3h30, em uma residência na Rua Dom Pedro II, no Jardim Ponta Grossa. A mulher pediu socorro relatando que ouviu ruídos de pessoas tentando pular o muro da propriedade. Ela contou que, ao acender as luzes da casa, os cachorros começaram a latir intensamente, o que a fez acreditar que os supostos invasores teriam se assustado e fugido da região.

Durante a vistoria no quintal e nos arredores do imóvel, a equipe policial não encontrou nenhum vestígio de tentativa de furto. No entanto, os agentes avistaram o pequeno animal silvestre circulando perto da casa. A presença do gambá explicou os ruídos noturnos e o motivo de tanta agitação por parte dos cães de guarda.

Para garantir a tranquilidade da moradora, os policiais ainda fizeram rondas preventivas pelas ruas próximas, mas ninguém em atitude suspeita foi localizado. A idosa foi orientada pela equipe e a ocorrência foi encerrada apenas como um grande susto.