Idosa atropelada no centro de Apucarana está estável, diz hospital

O Hospital da Providência, de Apucarana, divulgou nesta quinta-feira (19) um boletim médico sobre o estado de saúde da idosa, de 65 anos, atropelada na noite de quarta-feira (18). Ela permanece internada e passou por exames de imagem. A paciente não possui fraturas, seu estado é considerado estável e ela está sob cuidados médicos, sem previsão de alta da unidade de saúde. (Confira a nota abaixo).

A idosa foi atropelada na Rua Ponta Grossa, área central de Apucarana, próximo à loja Filadélfia. Segundo testemunhas, a vítima chegou a terminar de atravessar a rua. Porém, quando colocou o pé no meio-fio, se desequilibrou e caiu para trás. O veículo, então, acabou atropelando e passando sobre a cabeça dela.

O motorista do carro que atropelou a idosa fugiu do local antes da chegada do socorro.

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi chamada para atender a mulher. Segundo os bombeiros, ela estava consciente durante o atendimento, mas com um corte profundo na região do crânio. Ainda conforme os socorristas, ela se encontrava confusa, sendo encaminhada para o Hospital da Providência com ferimento considerado grave.

Confira a nota na íntegra

