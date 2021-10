Da Redação

Idosa apanha do sobrinho e precisa ser encaminhada para Upa

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na Vila Martins, aos uma idosa ser agredida pelo sobrinho, de 20 anos.

Segundo a vítima, o jovem é usuário de drogas e após discussão, ele a empurrou e fez com que ela caísse no chão.

A mulher, conforme a PM, estava com muita dor na região do quadril e chamou a equipe do Samu. O autor, de acordo com o boletim, não estava mais no local. A vítima foi orientada e encaminhada pelo Samu até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).