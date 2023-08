Idepplan oferta Workshop para acadêmicos de engenharia

Teve início na noite de segunda-feira (21), no Campus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o 1º workshop para acadêmicos da construção civil de Apucarana e região. O evento é uma realização da Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR).

Na abertura do workshop, o prefeito Junior da Femac destacou que esta ação é inédita. “Nestes cinco dias os acadêmicos de engenharias e alguns de arquitetura, terão acesso a importantes informações no relacionamento com a Prefeitura de Apucarana e de outras cidades. Vão conhecer os processos para liberação de obras na construção civil, plano diretor, ISS, fiscalização, cadastro, uso e ocupação do solo e análise de projetos entre outros”, citou o prefeito.

Junior da Femac lembrou que se formou em engenharia civil na década de 90. “Naquele tempo não tínhamos curso de engenharia em Apucarana. Hoje temos cursos aqui e logo quando vocês ingressarem no mercado de trabalho vão precisar conhecer as normas e regras para todos os procedimentos e isso todos irão aprender neste workshop”, disse o prefeito.

O diretor em exercício da UTFPR, Tiago Gentil Ramirez, enalteceu a excelente parceria firmada com o Idepplan e o CREA-PR. “Os futuros engenheiros e engenheiras vão conhecer e discutir as leis e regras mais importantes dos órgãos fiscalizadores, com os profissionais que trabalham no cotidiano com esses procedimentos”, pontuou Ramirez, agradecendo ao prefeito Junior da Femac.

O diretor-presidente do Idepplan, Dr. Ivan Silva, idealizador do workshop, manifestou sua satisfação em voltar à UTFPR, onde também foi acadêmico. “Nesta semana, os acadêmicos terão informações e aperfeiçoamento das ferramentas que vão usar no dia a dia na sua profissão. E nós estaremos lá na prefeitura para ajudar e orientar”, afirmou Silva, que concluiu estimulando os jovens a buscarem o sucesso profissional na sua trajetória profissional, com aprendizado e determinação.

O público alvo do workshop são acadêmicos dos últimos três períodos do curso de engenharia civil da UTPPR. Também participam acadêmicos da Unopar, Campus de Arapongas. Após a conclusão, os acadêmicos receberão certificados de participação, incluindo a carga horária.

O objetivo é orientar os novos profissionais sobre os caminhos e trâmites que envolvem a aprovação de projetos junto aos órgãos da prefeitura. As palestras e oficinas estão sendo ministradas por profissionais da Prefeitura, responsáveis por todos os trâmites de aprovação de projetos de construção, abrangendo questões como plano diretor, pré-análise, laudo de viabilidade, parcelamento de lotes, uso e ocupação do solo”, cita o Dr. Ivan Silva, que dirige o evento juntamente com Thiago Enrique Bernardi, desenhista do Idepplan.

