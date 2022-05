Ideplan realiza manutenção em semáforo na Av. Carlos Schmidt

Da Redação

O Instituto de Defesa do Planejamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Ideplan) interditou, na manhã desta segunda-feira (2), a Avenida Carlos Schmidt, que faz ligação com a Av. Minas Gerais, para realizar manutenção nos semáforos. O tráfego de veículos no local é alto, pois dá acesso ao Centro de Apucarana, à rodoviária e a estabelecimentos comerciais.

Quem passa pelo local percebe que há cones e veículos do Ideplan. Uma das faixas da Av. Minas Gerais também foi bloqueada para que a manutenção seja feita.

Por conta do serviço que está sendo realizado, é importante que os motoristas redobrem a atenção no trecho, a fim de evitar acidentes.

