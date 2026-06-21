Identificado motorista que morreu em colisão com caminhão baú em Apucarana
Marcio Laporte, de 53 anos, morreu no terceiro acidente de trânsito atendido neste sábado (20) em Apucarana
Foi identificado como Marcio Laporte, de 53 anos, o motorista que morreu após colidir o carro que dirigia contra a traseira de um caminhão baú em Apucarana. O grave acidente aconteceu neste sábado (20), na rua Rio Bulha, no Núcleo Habitacional João Paulo I.
A ocorrência marcou o terceiro atendimento de trânsito realizado pelas equipes de resgate na cidade no mesmo dia — e o segundo com vítima fatal.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer Laporte, que ficou preso às ferragens. De acordo com o tenente Everson, a corporação já havia recebido informações preliminares sobre a gravidade da situação.
"Infelizmente fomos acionados aqui pra mais uma ocorrência, um auto caminhão. A princípio os dados que foram passados foi que a vítima estava inconsciente dentro do veículo com um sangramento ativo. Chegando aqui no local a gente confirmou a natureza da ocorrência, retiramos a vítima emergencialmente do automóvel e começamos o RCP", detalhou o tenente.
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Apesar dos esforços das equipes de resgate na reanimação cardiopulmonar (RCP), Laporte não resistiu. O óbito foi atestado no local.
Diante do alto número de ocorrências em um único dia, o Corpo de Bombeiros fez um alerta aos motoristas. "Bem, nós tivemos diversos acidentes hoje em Apucarana, já é o terceiro que a gente tá atendendo hoje, então é muita atenção ao trânsito", finalizou o tenente.