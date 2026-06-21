Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ACIDENTE

Identificado motorista que morreu em colisão com caminhão baú em Apucarana

Marcio Laporte, de 53 anos, morreu no terceiro acidente de trânsito atendido neste sábado (20) em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 01:20:29 Editado em 21.06.2026, 09:30:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Identificado motorista que morreu em colisão com caminhão baú em Apucarana
Autor Marcio Laporte morreu após colidir o carro que dirigia contra a traseira de um caminhão baú - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Foi identificado como Marcio Laporte, de 53 anos, o motorista que morreu após colidir o carro que dirigia contra a traseira de um caminhão baú em Apucarana. O grave acidente aconteceu neste sábado (20), na rua Rio Bulha, no Núcleo Habitacional João Paulo I.

A ocorrência marcou o terceiro atendimento de trânsito realizado pelas equipes de resgate na cidade no mesmo dia — e o segundo com vítima fatal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer Laporte, que ficou preso às ferragens. De acordo com o tenente Everson, a corporação já havia recebido informações preliminares sobre a gravidade da situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Infelizmente fomos acionados aqui pra mais uma ocorrência, um auto caminhão. A princípio os dados que foram passados foi que a vítima estava inconsciente dentro do veículo com um sangramento ativo. Chegando aqui no local a gente confirmou a natureza da ocorrência, retiramos a vítima emergencialmente do automóvel e começamos o RCP", detalhou o tenente.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Apesar dos esforços das equipes de resgate na reanimação cardiopulmonar (RCP), Laporte não resistiu. O óbito foi atestado no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante do alto número de ocorrências em um único dia, o Corpo de Bombeiros fez um alerta aos motoristas. "Bem, nós tivemos diversos acidentes hoje em Apucarana, já é o terceiro que a gente tá atendendo hoje, então é muita atenção ao trânsito", finalizou o tenente.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Apucarana morte Núcleo João Paulo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV