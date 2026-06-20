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Identificado motorista que morreu após Chevette bater contra poste em Apucarana

Carlos Henrique dos Santos, de 35 anos, conduzia o veículo que se envolveu no acidente na entrada do Núcleo Dom Romeu Alberti

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 21:36:44 Editado em 20.06.2026, 21:36:38
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Identificado motorista que morreu após Chevette bater contra poste em Apucarana
Autor Foto: Reprodução redes sociais/TNOnline

Foi identificado como Carlos Henrique dos Santos, de 35 anos, o homem que morreu no grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (20), em Apucarana.

- LEIA MAIS: Vídeo mostra momento de acidente que terminou com morte de motorista em Apucarana

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A colisão aconteceu na Rua Alumínio, na entrada do Núcleo Dom Romeu Alberti, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e IML.

Segundo informações apuradas no local, Carlos Henrique conduzia um Chevrolet Chevette e estava acompanhado de outras duas pessoas.

De acordo com o tenente Everson, do Corpo de Bombeiros, os socorristas encontraram o motorista preso no interior do automóvel e sem sinais vitais.

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“Chegando no local, nos deparamos com uma vítima dentro do veículo, inconsciente e sem sinais vitais. Foi realizada uma manobra de retirada de emergência até a chegada da ambulância avançada do Samu. Em seguida, a médica do Samu compareceu ao local e confirmou o óbito”, relatou o oficial.

Os outros dois ocupantes do veículo foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Conforme o Corpo de Bombeiros, ambos sofreram apenas ferimentos leves.

Após o atendimento, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela perícia. Na sequência, o corpo de Carlos Henrique foi recolhido pelo IML.

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acidente de transito Apucarana Carlos Henrique dos Santos Corpo de Bombeiros polícia civil socorro a vítimas
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