Identificado motorista da Viação Garcia, morador de Apucarana, que morreu em acidente em SP

Rosival Calisto, de 54 anos, trabalhava na empresa há cerca de 20 anos; colisão na Rodovia Castello Branco também matou uma passageira

Foi identificado como Rosival Calisto, de 54 anos, o motorista da Viação Garcia que morreu em um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (28), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Porangaba, no interior de São Paulo. Rosival morava em Apucarana, no norte do Paraná, e trabalhava na unidade da empresa em Londrina há cerca de 20 anos.

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Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no quilômetro 161 da rodovia. As informações preliminares apontam que, por motivos que ainda serão investigados, o ônibus colidiu com a traseira de uma carreta.

Rosival não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Além dele, uma passageira também faleceu em decorrência da colisão.

Conforme informações divulgadas pelas equipes de resgate, várias pessoas ficaram feridas. O ônibus fazia a linha Londrina–São Paulo e mobilizou um grande aparato de atendimento.

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Equipes da CCR SPVias, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dois helicópteros do Comando de Aviação da Polícia Militar (Águia) participaram do resgate das vítimas.

A carreta envolvida no acidente transportava álcool etílico, considerado um produto perigoso. Apesar da gravidade da batida, não houve vazamento da carga.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades paulistas.

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Em nota encaminhada ao TNOnline, a Viação Garcia lamentou o acidente e informou que o ônibus transportava 46 passageiros na linha Londrina–São Paulo, com partida às 22h15 de segunda-feira (27). A colisão ocorreu pouco depois das 5 horas desta terça-feira (28), no quilômetro 161 da Rodovia Castello Branco.

A empresa confirmou a morte do motorista e de uma passageira e afirmou que está prestando assistência às vítimas e aos familiares:

"O ônibus levava 46 passageiros na linha Londrina-São Paulo, com partida às 22h15, e colidiu com um caminhão no quilômetro 161 da Rodovia Castello Branco, na região de Porangaba, pouco após as 5 horas desta terça-feira (28). A empresa lamenta a morte do motorista e de uma passageira no local do acidente e presta atendimento e todo o suporte às vítimas e familiares. As causas do acidente estão sendo investigadas e a empresa informa que presta total colaboração aos órgãos responsáveis pela perícia técnica para apurar com rigor as causas e as circunstâncias do acidente."

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Além do motorista, um passageiro também morreu. Conforme o balanço preliminar divulgado pelas autoridades, outras cinco pessoas sofreram ferimentos graves, seis tiveram ferimentos moderados e 21 saíram ilesas ou apresentaram apenas lesões leves.

A carreta envolvida no acidente transportava álcool etílico, considerado um produto perigoso. Apesar da violência da colisão, não houve vazamento da carga.

Equipes da CCR SPVias, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Samu e dois helicópteros do Comando de Aviação da Polícia Militar (Águia) participaram do atendimento à ocorrência.