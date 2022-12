Identificado motociclista morto em acidente na PR-170, em Apucarana

Da Redação

Acidente ocorreu próximo ao pesqueiro Vitória

Um homem, de 56 anos, identificado como Clóvis Benedito Oliveira do Amaral, morreu após sofrer um acidente de moto na tarde deste sábado (24), na PR-170, trecho do contorno norte de Apucarana, norte do Paraná. Segundo informações colhidas no local, a vítima conduzia uma motocicleta Harley-Davidson que teria deslizado na pista molhada.

A vítima e o amigo que o acompanhava são moradores de Arapongas e estavam passeando pela região quando o acidente aconteceu. Chovia no momento em que os motociclistas passavam pelo trecho e um deles acabou sofrendo uma queda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, no entanto, quando chegou no local, constatou que o motociclista já estava morto.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada para sinalizar o local e coletar informações sobre a causa do acidente.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do motoqueiro. "Um dia triste, acabamos de receber a notícia do falecimento do nosso primo Clóvis Benetido do Amaral, sofreu um acidente no interior do estado", disse um.

