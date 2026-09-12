Identificado mecânico que morreu em acidente de moto em Apucarana neste sábado (12)

Vantuir Golfeto Junior, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito ainda no local após sua motocicleta colidir contra um carro

Vantuir Golfeto Junior, de 44 anos, foi identificado como a vítima fatal do grave acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (12), na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana (PR). O mecânico, que deixa quatro filhas e uma neta, terá o velório iniciado às 20h de hoje, na Capela Central do município. O sepultamento está marcado para acontecer neste domingo (13), às 13h, no Cemitério Cristo Rei.

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A colisão que vitimou Vantuir ocorreu por volta das 8h40. Ele conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan que bateu contra um veículo Chevrolet Tracker, nas proximidades da Madeireira Oliveira. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

Câmeras de monitoramento de um estabelecimento chegaram a flagrar o acidente. Pelas imagens é possível ver a forte batida entre os veículos. Com o impacto, o motociclista chegou a ser arremessado por cima do carro para depois cair em meio a via.



Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência, mas o motociclista já se encontrava em óbito quando as equipes chegaram. A área precisou ser isolada, deixando o trânsito fluir de forma parcial no trecho, trabalho que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM). O corpo foi recolhido pela Polícia Científica, e as circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.