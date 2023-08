Identificado idoso de 72 anos encontrado morto no Interlagos

PM foi chamada no local

Foi identificado o homem de 72 anos encontrado morto na tarde desta quarta-feira (9) em um terreno na Rua Marilza Keiko, no Residencial Interlagos, em Apucarana (PR). Trata-se de Luiz Lacerda, que mora no próprio Interlagos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas apenas constatou o óbito. A Polícia Militar (PM) também esteve no local. As causas da morte foram apontadas como naturais.

Segundo informações obtidas pelo TNOnline, o idoso de 72 anos é proprietário do terreno e mora no bairro. Ele chegou no local em uma VW Parati e depois se dirigiu até o terreno, onde passou mal e morreu. Ele foi localizado caído. Vizinhos chamaram o Samu e a PM.

O corpo foi encaminhado à Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa). Ainda não há informações de velório e sepultamento.

