Identificado homem que morreu após sofrer infarto no ponto de ônibus

O sepultamento acontece nesta quarta-feira (3) às 14h

Um homem, de 43 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante enquanto esperava o transporte coletivo na tarde desta terça-feira (2/5), no Jardim Ponta Grossa, Zona Norte de Apucarana. A vítima foi identificada como Adilson Pereira da Silva.

De acordo com relato de testemunhas, uma pessoa de moto passou pelo ponto de ônibus, localizado na Rua Carlos de Carvalho, e percebeu o homem caído. Ela parou e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços dos socorristas, a vítima não resistiu e veio a óbito.

Adilson Pereira está sendo velado na Capela do Jardim Ponta Grossa, e o sepultamento está previsto para as 14 horas desta quarta-feira (3/5), no Cemitério Portal do Céu. As informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Nas redes sociais, diversas pessoas lamentaram seu falecimento precoce. "Que triste meu Deus, não dá pra acreditar! Descanse em paz, Adilson", escreveu uma moradora da cidade. "Eu estava lá no momento, me deu tanta dó, chegou doer o coração sem poder fazer nada! Só tristeza... Que nosso Deus conforte o coração de toda família", disse uma outra pessoa.

