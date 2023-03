Identificado homem morto a tiros no Jardim Colonial, em Apucarana

Da Redação

Márcio de Almeida Inácio, 33 anos, foi morto a tiros em Apucarana

O homem que morreu na tarde de sábado (25) após ser atingido por vários tiros no Jardim Colonial, em Apucarana, norte do Paraná, foi identificado como Márcio de Almeida Inácio, 33 anos, de acordo com a Polícia Civil.

O delegado adjunto, André Garcia, informou que a motivação do crime é investigada, que familiares e amigos serão ouvidos. Muitas pessoas lamentam a morte do jovem.

Outras duas pessoas ficaram feridas. Uma foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a outra fugiu. Equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil foram para o local. Vários projéteis deflagrados de calibres 12 e 380 foram recolhidos pelos agentes do Instituto de Criminalística.

O delegado informou que o crime pode ter relação com o tráfico de drogas. O caso é investigado e o delegado ficou de repassar mais informações nesta segunda-feira (27).

O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para recolher o corpo da vítima. Este foi o sexto homicídio registrado neste ano em Apucarana que também soma dois latrocínios - roubo seguido de morte - um total de 8 assassinatos.

