Identificado homem morto a facadas em Apucarana

Foi identificado como Marcelo Souza, de 33 anos, o homem que morreu após ser esfaqueado no Residencial Cidade Educação, próximo ao Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, na noite deste domingo (24), em Apucarana.

O crime ocorreu na Rua Caetano de Souza, por volta das 18h30. Marcelo foi atingido com dois golpes de faca na região do abdômen e lateral do tórax. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem já estava morto quando os socorristas chegaram.

Conforme informações apuradas pela reportagem, o homem teria ido até o local para deixar a filho na casa da ex-mulher. Ele teria uma medida protetiva contra a ex-companheira e, por isso, teria deixado a criança em outra rua. Ao chegar no local, o atual companheiro da mulher teria iniciado uma discussão, sacado uma faca e desferido apenas um golpe, que foi o suficiente para tirar a vida do rapaz.

A Polícia Civil vai investigar o caso.