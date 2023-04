Identificado homem encontrado morto neste domingo em Apucarana

Da Redação

Instituto Médico Legal foi acionado

O homem encontrado morto com pelo menos 06 perfurações de tiros na região do Lago Schmidt, em Apucarana, na manhã deste domingo, 30, foi identificado pela Polícia Civil (PC). Trata-se de Pablo Henrique do Amaral, de 20 anos. Ele era morador do Jardim Jaçanã.

O corpo foi encontrado com aproximadamente 06 perfurações por arma de fogo que atingiram o tórax, dorso e a cabeça. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Segundo informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), Pablo foi sepultado ainda neste domingo, às 15h, no cemitério Cristo Rei.

A polícia investiga o caso.

Entenda

Um corpo foi localizado na manhã deste domingo (30), na região do Lago Schmidt, em Apucarana, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Civil que esteve no local, juntamente com a Polícia Militar (PM) levantando informações sobre o ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado por volta das 7h50, após uma pessoa localizar o corpo nas imediações do Lago Schmidt, próximo a subestação da Sanepar.

Segundo a PM, as circunstâncias indicam que se trata de uma execução.

O achado de cadáver ocorre apenas duas semanas após outro corpo ser localizado naquela região. Na outra situação, um morador caminhava quando avistou o corpo boiando e chamou os bombeiros e a polícia.

