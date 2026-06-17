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TRAGÉDIA

Identificado caminhoneiro que morreu após colisão com trem em Apucarana (PR)

André Baldessar, morador de Santa Catarina, era casado, pai de três filhos e realizava uma entrega no Distrito de Pirapó quando ocorreu o acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 10:47:54 Editado em 17.06.2026, 10:47:48
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Identificado caminhoneiro que morreu após colisão com trem em Apucarana (PR)
Autor Foto: Reprodução redes sociais

Foi identificado como André Luiz Baldessar, de 41 anos o caminhoneiro que morreu em um grave acidente envolvendo um trem e um caminhão na tarde de terça-feira (16), em Apucarana, no norte do Paraná.

- LEIA MAIS: Imagens aéreas revelam dimensão de colisão fatal entre trem e carreta em Apucarana; veja

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Morador de Irani, no Oeste de Santa Catarina, André era casado e pai de três filhos. A morte causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade catarinense, onde ele era bastante conhecido.

O acidente aconteceu por volta das 12h20, em uma passagem em nível localizada no Distrito de Pirapó. Conforme informações da reportagem, o caminhoneiro conduzia um veículo carregado com papelão quando foi atingido por uma composição ferroviária durante a travessia dos trilhos.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento da colisão. Com a força do impacto, o motorista foi arremessado para fora da cabine. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito.

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Um detalhe que chamou a atenção foi o fato de André estar muito próximo de concluir a viagem. Segundo informações apuradas no local, o destino da carga ficava a cerca de 100 metros do cruzamento ferroviário onde ocorreu a tragédia.

Em nota, a concessionária responsável pela ferrovia informou que o maquinista utilizava os sinais sonoros de advertência antes da passagem em nível e que não houve tempo hábil para evitar a colisão. A empresa também destacou que o local possui sinalização destinada à orientação de motoristas e pedestres.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e as circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.

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