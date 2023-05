Identificado 3º homem morto em confronto com a Rotam de Apucarana

A Polícia Civil confirmou que o terceiro homem que morreu após confronto com a Rotam do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), na Rodovia do Milho, em Cambira, norte do Paraná foi identificado. O corpo do morador de Apucarana, Dionathan Leandro Fonseca de Souza, de 30 anos, foi reconhecido no começo da tarde desta segunda-feira (29). A troca de tiros aconteceu na madrugada de domingo (28).

Dois outros homens também morreram. Josimar Moreira do Carmo, de 40 anos, foi velado e sepultado em Apucarana, e Rennan Mauricio Henke, de 33 anos, velado no município e sepultado em Rolândia.

O confronto

Três homens morreram após se envolverem em um confronto com a Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana, na madrugada deste domingo (28), na Rodovia do Milho, próximo ao Distrito de Sete de Maio, em Cambira, no norte do Paraná.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local, por volta das 1h30, mas os socorristas apenas constataram os óbitos dos baleados, que seriam assaltantes.

Os homens ocupavam um VW Gol, com placas de Apucarana. Eles estariam envolvidos em roubos a propriedades rurais e teriam cometido um crime em Borrazópolis, também norte do Estado.

Segundo informações apurada pela reportagem, a equipe da Rotam realizou um cerco na região de Cambira, após ser informada de que a quadrilha estava voltando para Apucarana. O Gol prata foi localizado na rodovia, onde foi dado voz de abordagem aos suspeitos.

Ao descerem do veículo, três saíram atirando contra os policiais, que revidaram e atingiram os criminosos. Outro suspeito conseguiu fugir do local e não foi encontrado.

A polícia apreendeu um revólver calibre 38, outro calibre 35 e uma pistola .45. Algumas ferramentas foram encontradas dentro do carro e também apreendidas. Nenhum policial ficou ferido.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado ao local e recolheu os corpos. A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram presentes na ocorrência.

