Identificada a jovem de 25 anos que morreu em grave acidente na BR-369

Foi identificada a jovem de 25 anos, que morreu em um grave acidente registrado na tarde deste domingo (9), na BR-369. Trata-se de Gleizy Gabrielly da Silva. A colisão frontal aconteceu nas proximidades do Monumento do Boné, conhecido como "Bonezão".

O acidente envolveu um GM Corsa e um VW Gol. Gleizy transitava na contramão quando ocorreu a batida. O homem de 27 anos, motorista do Corsa, ficou gravemente ferido após um acidente.

Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.



Gleizy era casada e deixou três crianças pequenas, além de amigos e familiares que lamentam nas redes sociais.

"Não consigo acreditar Biely que você partiu. Minha irmã mais nova tinha toda a vida pela frente apenas 25 anos muitos sonhos metas e toda uma história a vencer não consigo compreender o porquê disso meu Deus



Está doendo demais saber que é real e que não é mais um filme de terror. Deus nos dê força para continuar pois sabemos que não vai ser fácil que ele nos ajude Te amo infinitamente para todo o sempre. Luto eterno " publicou Gustavo Silva no Facebook.

"Eu ainda não estou acreditando amiga. Porque isso foi acontecer, tão nova tinha tudo pela frente nunca vamos entender os planos de Deus mas está doendo demais saber que não vou te ver mais que Deus conforte o coração de todos nós ", escreveu uma amiga.

O Acidente

Uma mulher de 25 anos morreu e um homem de 27 anos ficou gravemente ferido após um acidente no final da tarde deste domingo (9) na saída de Apucarana para Arapongas, em trecho da BR-369, nas proximidades do Monumento do Boné, conhecido como "Bonezão". Um vídeo de um motorista que passava pelo local mostra o momento do acidente.

A colisão envolveu um GM Corsa e um VW Gol. Um dos carros transitava na contramão quando ocorreu a colisão. Ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

Segundo informações obtidas no local, a mulher de 25 anos, que morreu no acidente, estava na contramão. Ela dirigia o VW Gol que atingiu o Corsa, que era conduzido pelo rapaz de 27 anos. O condutor foi encaminhado em estado grave pelo Samu para o Hospital da Providência. A mulher é de Apucarana.

