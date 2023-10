Ideathon Paraná encerra etapa Apucarana com premiação

Após três dias de muita inspiração e transpiração, Apucarana conheceu nesta quarta-feira (18/10) as equipes vencedoras da etapa municipal do Ideathon Paraná 2023, uma maratona de ideias voltada a estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes pública e particular promovida pelo Governo do Paraná em parceria com as prefeituras e diversas instituições de fomento à inovação.

Sob o tema “Cidades Inteligentes”, o desafio proposto neste ano foi a criação de soluções na segurança pública, trânsito, saúde, cultura e lazer, economia, meio ambiente, mobilidade, planejamento urbano, qualidade de vida, entre outras áreas, com a finalidade de tornar os municípios ambientes mais conectados, eficientes e sustentáveis.

Com uma proposta voltada à área da segurança, a Equipe “Segurança Pública de Apucarana”, composta pelos estudantes Ana Heloisa Hermínio Silvano, Maria Vitória de Oliveira Barreto, Lincoln Gabriel Faria Bianchi e Lucas Piller Lima, foi a vencedora na categoria “Ensino Fundamental II”. Já com um projeto voltado à saúde, a “Equipe Health”, composta pelos estudantes Camila Ferreira, Débora Lemos, Érick Frias, Elias de Osti e Miguel Almeida, venceu a categoria “Ensino Médio”.

A premiação das melhores ideias aconteceu nas dependências da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) e contou com a presença do prefeito Júnior da Femac, que esteve acompanhado da primeira-dama, empresária Carmen Lúcia Izquierdo Martins, do coordenador de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná (SEI), Marcus Friedrich Von Borstel, que no ato representou o secretário Marcelo Rangel, do presidente do Conecta Apucarana e presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, do consultor do Sebrae Apucarana e membro da Governança do Conecta Apucarana, Tiago Cunha, e da presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí, empresária Bete Ardigo.

“Agradeço ao governador Ratinho Júnior, ao secretário Marcelo Rangel, por definir Apucarana como ponto de partida desta iniciativa que promove inovação tecnológica em todo o Estado, mobilizando os nossos jovens para pensar uma cidade melhor para se viver. Foram três dias de muitas atividades, troca de experiências e aprendizado que com certeza todos vão levar para a vida”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

Dentre os critérios de avaliação para definição dos melhores projetos estiveram a “identificação do problema e aplicabilidade na comunidade, solução da proposta, criatividade e a apresentação final diante da banca julgadora”. Além de medalhas para 1º, 2º e 3º lugar, a equipe campeã de cada categoria garantiu vaga para a etapa estadual da maratona e um curso de inovação e empreendedorismo junto ao Sebrae/PR. Todos os participantes foram certificados pela participação. Até o final de novembro, o Ideathon Paraná 2023 vai mobilizar outras 14 cidades do estado.

Como foi – No primeiro dia da programação, os alunos conheceram e pensaram os desafios, dando início à elaboração de soluções. “Já no segundo dia, divididos em equipes mistas (possibilitando que as equipes fossem compostas por estudantes de várias instituições), eles tiveram a oportunidade de promover um refinamento inicial das soluções já pensadas, em um processo de prototipação e de validação dessas ideias visando resolver os problemas escolhidos”, relata Tiago Cunha, consultor do Sebrae e membro da Governança do Conecta Apucarana.

No fechamento da etapa Apucarana do Ideathon Paraná, nesta quarta-feira, as equipes promoveram apresentação do projeto formato de pitch de vendas, que é uma técnica que utiliza discurso objetivo e de curta duração, usado para fazer com que o cliente em potencial se interesse pelo produto ou serviço oferecido. “Cada equipe teve cerca de cinco minutos para apresentar o seu projeto para uma banca julgadora. A equipe campeã de cada categoria, Ensino Fundamental II e Ensino Médio, irá agora representar o município na etapa estadual do Ideathon Paraná 2023”, reforça Cunha.

Atores – Promovido em parceria com a Agência Araucária, Sebrae, Secretaria de Estado da Educação, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná (Sinepe-PR), Núcleos Regionais de Educação e municípios, em Apucarana o Ideathon Paraná 2023 tem organização da prefeitura e da Governança do Conecta Apucarana.

