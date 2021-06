Idealizador do “Caminho das Catedrais” fala sobre projeto

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O londrinense Arnaldo Coelho do Amaral Filho, idealizador da rota de peregrinação “Caminho das Catedrais” esteve recentemente em Apucarana para agradecer o prefeito, Junior da Femac e sua equipe de turismo pelo apoio na criação da rota de caminhada religiosa, com a instalação de placas de sinalização no trajeto.

O repórter Cezar Neves preparou uma reportagem. Veja:

