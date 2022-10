Ícones do grafite levam mais de 3 mil pessoas ao Nilo Cairo; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana, que já é referência na arte que traduz as vivências da rua, sediou neste final de semana o 5º Encontro Nacional de Grafite - Wall of Street 2022. A manifestação artística, que acontece em espaços públicos, levou novas cores e desenhos aos muros do Colégio Estadual Nilo Cairo. Confira a galeria acima.

continua após publicidade .

Durante os três dia de evento, mais de 3 mil pessoas foram até o local conferir o trabalho de ícones nacionais e internacionais dessa arte. O grafiteiro apucaranense, Márcio de Luchtenberg, o Zion, atuou na organização artística desta quinta edição, que contou com apoio da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur).

LEIA MAIS: Muro do Colégio Nilo Cairo receberá novos grafites; assista

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac ressalta que o evento superou todas as expectativas, tanto de público quanto de artistas participantes. “A participação de artistas foi recorde. Na última edição do evento foram 40 artistas e agora tivemos oitenta, sendo necessário fazer uma seletiva, pois foram recebidas mais de 200 inscrições. Tudo isso mostra que Apucarana já é uma referência para os artistas e para esta cena cultural”, frisa Junior da Femac.

Junior da Femac também ressalta que o evento foi uma oportunidade para os apucaranenses manterem contato artistas de renome nacional e internacional. “O movimento no entorno do Nilo Cairo foi intenso em todo final de semana. Famílias, especialmente o público jovem, puderam conferir as pinturas, tirar fotos e interagir com os artistas oriundos de vários estados e também de outros países”, salienta.





continua após publicidade .

O grafite

A arte do grafite é materializada em muros e paredes que compõem o ambiente urbano por meio de tinta em spray. Os grafiteiros expressam narrativas da cidade, questões diversas que atravessam a realidade social, propondo críticas e reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros.

"Os artistas se apresentaram de forma voluntária, não cobrando nada. Foi um evento gratuito para toda a comunidade, para todos que gostam de cultura e arte”, reitera o grafiteiro Zion, acrescentando que nos três dias de evento houve ainda apresentações de bandas de pagode, rock, sertanejo, música eletrônica e também de dança.

A professora Maria Agar, secretária da Promatur, avalia que Apucarana já é um centro de referência da arte do grafite.

Essa foi a quinta edição do evento, com a participação de artistas de renome nacional e internacional. Graças às redes sociais, o que acontece no evento se difunde rapidamente pelo Brasil e o mundo. Há manifestações vindas até de outros países através das redes sociais, com comentários elogiosos sobre a iniciativa e também com relação aos painéis que foram elaborados continua após publicidade . - Maria Agar, Secretária da Promatur

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News