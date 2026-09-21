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ESPORTE

Ibiporã vence Apucarana Futsal e abre vantagem nas oitavas da Série Prata

Com gols de Rosena e Ryan, equipe mandante garante o direito de jogar pelo empate no duelo decisivo do próximo fim de semana

Escrito por Da Redação
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Ibiporã vence Apucarana Futsal e abre vantagem nas oitavas da Série Prata
Autor Dragão do Norte saiu atrás na disputa contra o Ibiporã pelas oitavas de final - Foto: Reprodução/Instagram

O Ibiporã largou na frente nas oitavas de final do Campeonato Paranaense da Série Prata 2026 ao derrotar o Apucarana Futsal por 2 a 0, em partida disputada na noite deste sábado (19), no Ginásio de Esportes Munhecão. Com gols marcados por Rosena e Ryan, a equipe da casa garantiu a vantagem do empate para o jogo de volta, que definirá um dos classificados para as quartas de final do torneio estadual.

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O confronto decisivo está agendado para o próximo sábado (26), às 20 horas, no Complexo Esportivo Estação Cidadania, localizado no Parque do Japira, em Apucarana. Para reverter o cenário e continuar na competição, o "Dragão do Norte" precisará obrigatoriamente vencer o adversário no tempo regulamentar e também na prorrogação. No duelo deste fim de semana, o técnico apucaranense Crystiano Roberto levou à quadra um elenco formado por Luigi, Arthur, Mateus Ferro, Paulinho, Minervino, Cubano, Luan, Formiga, Biel e Carlinhos.

Além do embate no Munhecão, o fim de semana contou com outras três partidas de ida pelas oitavas de final. Em São José dos Pinhais, São Joseense e Xavantes/Planalto ficaram no empate em 1 a 1, enquanto Palotina e Fazenda Rio Grande terminaram no zero a zero atuando em Palotina. Já em Prudentópolis, a equipe mandante fez o dever de casa e superou o Clevelândia por 3 a 2.

A rodada do futsal paranaense também teve movimentações pelo chamado Torneio da Morte da Série Prata. Jogando em Campo Mourão, o Medianeira aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre a ABL. Já em Mariópolis, os donos da casa conquistaram um resultado positivo em um jogo acirrado contra a Apaf, de Paranaguá, vencendo pelo placar de 4 a 3.

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Apucarana Campeonato Paranaense Futsal Ibiporã Série Prata
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