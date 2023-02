IBGE conclui até o fim de fevereiro coleta do censo em Apucarana

Da Redação



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comunicou ao prefeito Júnior da Femac, nesta quinta-feira (16/02), que o órgão está concluindo a cobertura de área em todo o município. Segundo informou o coordenador do IBGE em Apucarana, Rafael de Castro Francisquini, os trabalhos relativos à coleta regular do censo serão finalizados dentro do prazo, que é o dia 28 de fevereiro. “Até o final deste mês iremos concluir a aplicação dos questionários, a que chamamos de coleta regular e, ao longo de março, o nosso trabalho ficará focado nas últimas conferências de dados”, pontua Francisquini.

Nesta reta final, esclarece o coordenador de área do IBGE, a unidade tem recebido contato de muitos habitantes para o esclarecimento de dúvidas e também para agendar a visita do recenseador. “Grande parte destes cidadãos tem dúvidas sobre se o recenseador passou pela sua residência, se o questionário foi respondido por outro membro da família. Então fazemos a checagem e, quando é o caso, já agendamos a entrevista”, explica Francisquini. Segundo ele, o contato com o Posto de Coleta em Apucarana pode ser feito via ligação ou mensagem pelo aplicativo WhatsApp através do número 99654-0548.

O prefeito Júnior da Femac salienta que desde o início da coleta de dados do Censo Demográfico 2022 a Prefeitura de Apucarana foi parceira do IBGE. “O censo é um trabalho de grande importância e impacto socioeconômico para Apucarana. Com base no número de habitantes, por exemplo, dado levantado pelo IBGE, baliza-se o índice de recursos a que tem direito o município, oriundos das esferas Estadual e Federal”, reforça.

Ele frisa que as informações coletadas também irão apontar intervenções necessárias nas políticas de gestão pública impactando sobre programas direcionados à população. “Em especial às crianças, mulheres e idosos, em áreas como educação, saúde, cultura, esporte e lazer, geração de emprego e renda”, afirma o prefeito.

Júnior da Femac lembra que em janeiro, quando 83% dos domicílios estavam recenseados e o instituto federal encontrava dificuldades em avançar com as visitas domiciliares, a administração municipal deflagrou uma força-tarefa visando auxiliar nos trabalhos. “Na ocasião, os recenseadores estavam tendo dificuldades com recusas, em especial junto aos habitantes residentes em condomínios (verticais e horizontais) e em novos conjuntos residenciais. Através da Secretaria da Fazenda, realizamos um trabalho de informação e conscientização da importância do trabalho do IBGE que surtiu grande resultado. Outra ação, através da Autarquia Municipal de Educação (AME), foi o contato com pais e responsáveis por alunos matriculados na rede de ensino (CMEIs e escolas), repassando ao IBGE o contato de todas as famílias que ainda não haviam respondido o questionário”, relatou o prefeito Júnior da Femac. Através da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, conclui o prefeito, um trabalho também foi realizado junto aos moradores do Residencial Fariz Gebrim, inaugurado quando o censo estava iniciando.

