Humanização com ajuda de voluntários é destaque em Apucarana

Quem quiser fazer parte dessa missão, entre em contato com a Unidade pelo telefone (43)3420-1437

Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência busca para os pacientes um tratamento humanizado e para isso conta com voluntários para fazer parte desta missão. Atualmente, 11 grupos voluntários atuam para acolher e esquentar os corações de quem aguarda pelas consultas.

“As atividades voluntárias são muito importantes, pois agregam no tratamento dos pacientes. Somos imensamente gratos a todos os voluntários que deixam esses momentos difíceis um pouco mais leves”, conta Mariana Luz, Psicóloga da Unidade.

As ações mais conhecidas da unidade são os cafés solidários, que são ofertados por grupos para trazer esse aconchego aos pacientes. “Oito dos grupos de voluntários preparam cafés para os pacientes e seus acompanhantes, pois muitos, devido ao transporte, por vir de outra cidade, ainda não se alimentaram. Contamos também com os voluntários que vêm em datas especiais para realizar palestras e atividades”, conta Mariana.

