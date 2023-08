HU divulga boletim médico de bebê vítima de incêndio em Apucarana

Incêndio ocorreu no Sumatra no início da tarde de quarta-feira (16)

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A bebê de 1 ano, que ficou ferida após um incêndio em uma residência localizada no Residencial Sumatra na quarta-feira (16), em Apucarana, no Norte do Paraná, está internada no Hospital Universitário (HU), de Londrina.

continua após publicidade

Ela foi transferida do Hospital da Providência Materno-Infantil no início da noite de quarta-feira por uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por conta da gravidade dos ferimentos. O estado da criança é grave.

Segundo boletim médico divulgado pelo HU no início da tarde desta quinta-feira (17), a bebê apresenta queimaduras de 3º grau e está sob cuidados de terapia intensiva, intubada, sedada e inconsciente.

continua após publicidade

-LEIAMAIS: Expoagri celebra força do ensino e do agronegócio em Apucarana

A criança sofreu queimaduras em 80% do corpo. Já a mãe da criança, de 24 anos, sofreu queimaduras de 40% no seu corpo e segue internada no Hospital da Providência, de Apucarana.

As duas sofreram queimaduras após um incêndio por volta das 13 horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas podem ter começado após um acidente doméstico. A mãe estaria fazendo comida e isso poderia ter dado início ao incêndio. Ela estaria cozinhando com álcool por não ter gás de cozinha.

Siga o TNOnline no Google News