HU atualiza estado de saúde de idoso que se feriu após explosão de churrasqueira em Apucarana

Vítima de 70 anos está intubado no pronto-socorro da unidade hospitalar; acidente foi na noite de domingo (30)

O Hospital Universitário (HU) de Londrina informou ao TNOnline na manhã desta segunda-feira (31) que o idoso, de 70 anos, que sofreu queimaduras após a explosão de uma churrasqueira na noite de domingo (30) no Jardim Marissol, em Apucarana, está intubado no pronto-socorro da unidade e o estado de saúde é considerado grave.

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O acidente mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. O idoso precisou ser levado ao HU, em Londrina, devido à gravidade das queimaduras.

Além do homem, a esposa dele - uma idosa que não teve a idade divulgada - também sofreu ferimentos e foi encaminhada pelo Samu a uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi informado.

O acidente ocorreu em uma residência na Rua Pedro Vicentini. A explosão teria acontecido no momento em que as vítimas tentavam manusear a churrasqueira utilizando álcool. A combustão rápida do líquido inflamável atingiu as vítimas que estavam próximos ao equipamento.

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Outras duas vítimas apresentaram queimaduras de menor gravidade e recusaram encaminhamento médico.