Hospital Torao Tokuda chega a 10 mil cirurgias realizadas pelo Programa Opera Paraná





O Hospital Torao Tokuda (Hospital da Acea), gerido pelo Instituto Santa Clara em Apucarana, celebrou na manhã desta sexta-feira (3) a marca de 10 mil cirurgias realizadas por meio do Programa Opera Paraná. O evento contou com a presença do deputado federal e ex-secretário estadual de Saúde, Beto Preto (PSD), e do atual secretário estadual da Saúde, César Neves, que anunciaram a ampliação dos serviços e novos repasses financeiros para a unidade, que atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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O volume de procedimentos foi alcançado em tempo recorde, consolidando o hospital como um dos principais polos de resolução em saúde pública da região. "Em menos de um ano, então foram em 11 meses, essas 10.121 cirurgias, são 35 mil consultas especializadas, são mais de 24 mil exames", detalhou o secretário César Neves, ressaltando o impacto do Opera Paraná para zerar as filas de espera.

A ativação do hospital para a realização de procedimentos eletivos superou as expectativas iniciais. "Eu acho que é um sonho da cidade de Apucarana que tivesse um hospital ativo na cidade, a presença do Instituto Santa Clara, Torao Tokuda, veio de encontro a esse anseio na cidade de Apucarana", afirmou o deputado Beto Preto.

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Beto Preto celebra marca alcançada pelo Hospital da Acea - Foto: Lis Kato/TNOnline Beto Preto celebra marca alcançada pelo Hospital da Acea - Foto: Lis Kato/TNOnline

Segundo ele, o volume de atendimentos surpreendeu até mesmo os gestores do projeto. "Nem nos nossos maiores sonhos nós tínhamos ideia de que íamos alcançar mais de 400 cirurgias por mês. Tá batendo em mil. E tá preparando para chegar a 1.300, 1.400, ou talvez até a 2.000 cirurgias por mês", destacou o deputado.

Novos serviços e investimentos

Durante a coletiva, o secretário César Neves aproveitou para anunciar a expansão do atendimento oftalmológico na unidade. "Quero anunciar também que vai ser instalado nesse hospital um serviço de retina", declarou. A especialidade é considerada uma das mais raras e caras dentro da oftalmologia devido ao baixo número de profissionais dedicados à área no interior do estado.

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Além disso, o hospital foi inserido no programa de Oferta de Cuidados Integrados (OCI), o que garantirá um incremento direto no fluxo e no faturamento da instituição. Conforme explicou Neves, a medida vai gerar mais de 3 mil novas consultas e trará um recurso adicional do Ministério da Saúde de mais de R$ 500 mil por mês (cerca de R$ 6 milhões ao ano). Beto Preto complementou informando que a OCI "vai praticamente duplicar a porta de entrada" do hospital.

Para sustentar e ampliar as operações, o deputado Beto Preto confirmou também a destinação de verbas parlamentares para as instituições de saúde da região. "Em relação ao Hospital Torao Tokuda, eu tô destinando aqui pro Instituto Santa Clara já uma emenda parlamentar de 1 milhão e meio de reais", disse. Ele também citou repasses de R$ 3 milhões para o Hospital da Providência, R$ 3 milhões para o Honpar (Arapongas) e R$ 500 mil para a Santa Casa de Arapongas.





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