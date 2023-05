Hospital realiza conscientização sobre higienização das mãos

Da Redação

O momento da higienização previne transmissões

Em maio é comemorado o Dia Mundial da Higienização das Mãos e Controle de Infecção Hospitalar, para isso a equipe do Hospital da Providência e Materno Infantil ressaltam a importância das datas para visitantes, acompanhantes, além das equipes.

De acordo com a OMS o momento da higienização previne a transmissão cruzada de microrganismos evitando as infecções. Para a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Naiara Cândido, é importante falar sobre como esse gesto simples pode salvar vidas. ”Reforcem sobre a importância da higienização das mãos, vocês estarão protegendo a saúde dos pacientes, familiares e acompanhantes, além dos profissionais de saúde”, diz.

Para os colaboradores, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar em parceria com Núcleo de Segurança do Paciente realizaram atividades lúdicas e dinâmicas relembrando os processos de higienização correta das mãos. “É um ato que podemos realizar usando água e sabão ou uma solução alcoólica e que não deve faltar no ambiente hospitalar”, finaliza a enfermeira.

fonte: Assessoria Serviço de Controle de Infecção Hospitalar





