Hospital orienta população sobre lavagem correta das mãos

A lavagem correta das mãos é um modo para evitar doenças e ação de enfrentamento da pandemia do Covid-19, a técnica é recomendada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) é muito atuante dentro dos nossos hospitais e no mês de maio relembramos toda a população desse cuidado necessário dentro e fora do ambiente hospitalar”, fala a enfermeira da SCIH, Erica Ceres.



De acordo com a enfermeira, o polegar e as unhas são muitas vezes esquecidos no momento de higienização das mãos. “Nos nossos hospitais pedimos que os colaboradores deixem a unha curta para que microrganismos não se hospedem debaixo dela, no momento da lavagem das mãos não se deve deixar de esfregar as unhas na palma da outra mão, de 3 a 5 movimentos” explica. “A técnica correta é tão importante quanto o tempo da lavagem”, acrescenta.

