Hospital Municipal: Apucarana abre a maior licitação de sua história

Quatro Empresas enviaram propostas na concorrência pelas obras do Hospital Municipal de Apucarana

A sessão pública de licitação, aberta na manhã desta sexta-feira (14), não é apenas histórica por materializar o primeiro passo para a construção do Hospital Municipal de Apucarana. É também marcante por ser a maior licitação da história do município, algo próximo a R$ 20 milhões. O superintendente de Compras e Licitação da prefeitura, Alexandre Possebon confirmou na manhã desta sexta-feira (14), pouco antes da abertura da sessão, que trata-se, de fato, da maior licitação já realizada pela municipalidade.

O Hospital Municipal de Apucarana vai ser construído no prédio onde já funcionou o Hospital São José e que, por anos, foi a sede da Secretaria Municipal de Saúde, na rua Miguel Simião, 69, no centro da cidade. O prédio vai ser todo reformado e ampliado. A área construída do Hospital será de 4.062,88 m², sendo 2.616,90 m² de área de reforma e 1.445,98 m² de área de ampliação.

Em termos de valores financeiros, a execução da obra está orçada em até R$19.193.803,98. Inicialmente, quatro empresas estão participando da concorrência. Duas de Apucarana, uma de Maringá e uma de Curitiba. Três delas participam da sessão presencialmente.

Na sessão pública de licitação são apresentadas as propostas de empresas de arquitetura ou engenharia interessadas na execução das obras de estruturação. Além da sessão presencial, o processo também é transmitido em tempo real pela internet, através da rede social “YouTube” no canal “Licitação Apucarana”.

Ao longo da semana, durante os preparativos finais da licitação, o prefeito Júnior da Femac disse que é um projeto de magnitude histórica para a cidade. “Contempla uma estrutura moderna para atender as necessidades da cidade no setor da saúde hospitalar, com prestação de atendimento em todas as especialidades, além de uma ala exclusiva para crianças, com funcionamento 24 horas, que será o Pronto Atendimento Infantil (PAI) projetado para o térreo”, detalhou o prefeito Júnior da Femac.

