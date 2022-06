Hospital Materno Infantil recebe doação de cobertores; entenda

Da Redação

O Hospital da Providência e Materno Infantil da cidade de Apucarana recebeu, no último fim de semana, uma doação de cerca de 50 cobertores. Os itens foram arrecadados pelos curitibanos Davi e Daniel na festa em que comemoraram, respectivamente, 6 e 1 ano de idade. O evento foi realizado em Apucarana, onde moram os avós paternos das crianças.

Segundo o pai dos meninos, Euclides Lucas Garcia, a sugestão de pedir que os convidados trouxessem cobertores em vez de presentes partiu da avó, Edna Lozano Garcia. “Eu expliquei ao Davi que o objetivo era ajudar o hospital, que os cobertores seriam importantes para os recém-nascidos. E ele concordou de imediato”, conta Euclides.

Na tarde do último sábado (18), Davi fez a entrega dos cobertores à Irmã Geovana Ramos, Diretora Geral do Hospital, que entregou a ele uma medalha em forma de agradecimento. “A gente sabe que toda ajuda ao Hospital é bem-vinda, afinal as despesas cresceram muito desde o início da pandemia. E, para além disso, tenho certeza que ficará para o Davi o aprendizado de ter gestos como esse, de estender a mão ao próximo sempre”, finalizou o pai do menino.