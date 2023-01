Hospital 'Materno Infantil' conta com serviço de cartório para bebês

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Hospital da Providência Materno Infantil, em parceria com o Cartório Civil de Apucarana, agora conta com o serviço de registro do recém-nascido antes da alta hospitalar, proporcionando maior comodidade aos pais.

continua após publicidade .

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira das 13h40 às 15h40, no térreo do Hospital. “Este serviço é um avanço em benefício dos papais e mamães que têm seus filhos no Materno Infantil. Qualquer dúvida pedimos para que compareçam na recepção no horário estipulado para podermos orientá-los”, afirma Tatiane Eugênio, coordenadora da recepção do Hospital.

Documentos necessários para o registro do recém-nascido