Hospital divulga boletim médico do jornalista Louan Brasileiro

O Hospital da Providência, de Apucarana, divulgou no início da tarde desta sexta-feira (22) um novo boletim médico do jornalista do TNOnline, do Grupo Tribuna, Louan Brasileiro, de 32 anos, que ficou gravemente ferido após uma queda de moto. O acidente foi registrado na tarde de quinta-feira (21) no no Núcleo Habitacional Dom Romeu. Louan foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"O Hospital da Providência informa que o paciente Louan Vinícius Brasileiro de Quadros segue internado em leito de UTI. O estado de saúde é grave e não há previsão de alta", informou o hospital.



Louan trafegava pela Rua Santo Agostinho, quando perdeu o controle da moto e acabou batendo contra um poste.

Segundo informações de familiares, o jornalista passou por uma cirurgia na quinta-feira após sofrer um trauma craniano. O quadro de saúde será agora avaliado diariamente pela equipe médica.