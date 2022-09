Hospital de Apucarana será licitado em outubro; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Apucarana agendou para o dia 14 de outubro, a partir das 9 horas, a sessão pública de licitação das obras do Hospital de Apucarana (H.A.). O edital de concorrência, de abrangência nacional, será publicado nos próximos dias e prevê investimento máximo de R$19.193.803,98 em obras de reforma e ampliação do prédio onde até meses atrás funcionou a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e que no passado já foi um hospital (São José), localizado na Rua Miguel Simião, nº 69.

continua após publicidade .

A data para abertura das propostas, que poderão ser apresentadas por empresas de todo o território nacional, foi oficializada pelo prefeito Júnior da Femac nesta quinta-feira (08/09) durante reunião com equipes das secretarias municipais de Obras, Fazenda e Gestão Pública. Por ser uma concorrência nacional, o edital será publicado tanto no Diário Oficial Eletrônico do Município (www.apucarana.pr.gov.br), como em jornais de circulação nacional, estadual e municipal.

-LEIA MAIS: Saúde trabalha com a centralização de todos departamentos

continua após publicidade .

“Trata-se da maior licitação, em valor financeiro, já realizada no município. Um projeto de grande magnitude e importância histórica para Apucarana. Hoje, ao confirmar a data da licitação, estou muito feliz e agradecido ao trabalho de todos os servidores envolvidos. Apucarana tem nos quadros da administração pública municipal profissionais de engenharia com grande expertise”, enalteceu o prefeito Júnior da Femac, citando nominalmente a secretária de Obras, Ângela Stoian Penharbel, a superintendente de Obras, Caroline Moreira de Souza, o servidor efetivo Matheus Vargas Martins, e a estagiária Isadora Freitas, acadêmica do campus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Júnior salienta que o Hospital de Apucarana será moderno. Além da equipe da engenharia, a reunião de definição da data de licitação contou ainda com a presença da secretária Municipal da Fazenda, Sueli Pereira, e do superintendente do Departamento de Compras e Licitações, Alexandre Possebom.

A obra

A área construída do Hospital de Apucarana será de 4.062,88 m², sendo 2.616,90 m² de área de reforma e 1.445,98 m² de área de ampliação. O projeto prevê 40 leitos clínicos, um centro cirúrgico, com duas salas de cirurgia, 12 ambulatórios, refeitório para os funcionários e instalações apropriadas para atender a população. A unidade hospitalar terá ainda duas salas de cirurgias dermatológicas. Uma área do andar térreo será destinada ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), com entrada própria, com 6 leitos de observação, sala de espera e atendimento 24 horas.

Siga o TNOnline no Google News