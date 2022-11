Hospital de Apucarana: envelopes serão abertos segunda-feira (7)

Da Redação

expectativa é que a ordem de serviço seja emitida ainda este ano.

A Prefeitura de Apucarana abre nesta segunda-feira (7), às 9h30, os envelopes das duas empresas que disputam a licitação das obras de instalação do novo hospital do município. A empresa que apresentar o menor valor vence e a expectativa é que a ordem de serviço para início da obra seja emitida ainda este ano.

O certame começou com quatro empresas sendo que duas foram inabilitadas: Pires Construções e Engenharia (Eireli) e Lebi Construtora Ltda, ambas sediadas em Apucarana. Segundo apresentado na comissão, as duas empresas não apresentaram profissionais e acervo técnico em determinadas áreas compatíveis com a execução da obra correspondentes com o exigido no edital de licitação. A comissão apontou também inconsistências na documentação da Lebi Construtora. As empresas apresentaram recurso, porém a desabilitação não foi revertida.

As outras empresas participantes, a Itaocara Construções Civis Ltda, de Maringá, e Termale Engenharia Ltda, de Curitiba, tiveram documentação aprovada pela comissão e foram habilitadas para continuar no processo.

De acordo com o superintendente de compras e licitação, Alexandre Possebon, os dois envelopes com as propostas das empresas serão abertos segunda-feira (7) às 9h30. “Quem apresentar o menor preço, ganha”, informa.

Após a abertura dos envelopes, as empresas têm cinco dias úteis para entrar com recurso. A expectativa é que o parecer final saia no dia 17 de novembro e o contrato no final do mês.

O prefeito que dar ordem de serviço esse ano. Porque já tem recursos financeiros” - Alexandre Possebon, superintendente de compras, - Alexandre Possebon, superintendente de compras,

A licitação envolve a reforma e ampliação do prédio da antiga sede Autarquia Municipal de Saúde (AMS), na Rua Miguel Simião, centro da cidade. A execução da obra tem teto máximo de orçamento de R$19.193.803,98. A área construída do Hospital de Apucarana será de 4.062,88 m², sendo 2.616,90 m² de área de reforma e 1.445,98 m² de área de ampliação.

O projeto prevê 40 leitos clínicos, um centro cirúrgico, com duas salas de cirurgia, 12 ambulatórios, refeitório para os funcionários e instalações apropriadas para atender a população. A unidade hospitalar terá ainda duas salas de cirurgias dermatológicas. Uma área do andar térreo será destinada ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), com entrada própria, 6 leitos de observação, sala de espera e atendimento 24 horas.

