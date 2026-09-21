Hospital da Providência transfere pacientes para nova estrutura materno-infantil em Apucarana

Mudança ocorreu na manhã desta segunda-feira (21) e mobilizou equipes do Samu, Bombeiros e órgãos de trânsito para realocar 20 crianças e 40 mães

O Hospital da Providência concluiu na manhã desta segunda-feira (21) a transferência de 60 pacientes, sendo 20 crianças e 40 mães, para a sua nova estrutura materno-infantil em Apucarana. Com a mudança, o hospital já passa a oferecer todos os atendimentos direcionados a esse público no novo espaço.

Para garantir a segurança e a agilidade no deslocamento dos pacientes internados, daqueles em atendimento ambulatorial e também na mudança dos equipamentos médicos, foi montada uma complexa operação logística.

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A força-tarefa mobilizou de forma integrada as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros por meio do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), da concessionária Motiva Paraná, além do setor de trânsito do município e da empresa Transapucarana.

Entregue oficialmente na última quarta-feira (16) com a presença do governador Ratinho Jr., o novo espaço amplia a capacidade do setor para 157 leitos. A Ala Materno-Infantil é o único serviço da região habilitado para o atendimento terciário a gestações de alto risco.

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O impacto da unidade na rede pública de saúde é significativo: anualmente, o setor registra mais de 29 mil atendimentos, 7.134 internações e cerca de 2.900 partos, sendo a grande maioria realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



A direção do Hospital da Providência avaliou a transição como um sucesso e destacou que o trabalho conjunto e o comprometimento de cada equipe foram essenciais para que tudo ocorresse de forma organizada e tranquila.

Em nota, a direção agradeceu a todos os envolvidos na operação. “A direção do Hospital da Providência agradece a todos os profissionais e instituições e ao Prefeito Rodolfo Mota e equipe que se envolveram na operação e contribuíram para que a transferência fosse realizada de forma organizada, segura e tranquila, O trabalho conjunto e o comprometimento de cada equipe foram essenciais para o sucesso dessa importante etapa.”

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Foto: Divulgação/ Hospital da Providência Foto: Divulgação/ Hospital da Providência



