Hospital da Providência ressalta a importância da amamentação

A campanha "Agosto Dourado" ressalta a importância da amamentação, ato fundamental para a saúde e o bem-estar dos recém-nascidos e lactentes, além de desempenhar um papel essencial na formação dos laços emocionais entre mães e bebês.

Em Apucarana, o serviço do Banco de Leite Humano do Hospital da Providência orienta as mamães com dificuldade de amamentação para que consigam oferecer esse alimento tão importante para bebês crescerem fortes e saudáveis.

A mamãe Mayara Coutinho dos Santos procurou o serviço do Banco de Leite por não conseguir amamentar e, com a ajuda da equipe, agora consegue alimentar seu filho Pietro exclusivamente com leite materno. "As meninas me ajudaram muito com a posição da pega do bebê, são muito atenciosas e ajudam muito com as técnicas corretas para amamentar", afirma.

“Se as mamães tiverem qualquer dificuldade ao amamentar, procure o Banco de Leite, pois somente o leite materno contém todos os nutrientes para o crescimento saudável, desenvolvimento do sistema imunológico do bebê e anticorpos que protegem o bebê contra doenças e infecções”, afirma a enfermeira coordenadora do Banco de Leite Ana Paula Sargi.

A enfermeira ainda ressalta que a amamentação não beneficia apenas o bebê, mas também traz vantagens para a mãe. “A amamentação ajuda reduzir o risco de hemorragia pós-parto. Além disso, a amamentação está associada a um menor risco de doenças, como câncer de mama e ovário”, finaliza.

O Banco de Leite Humano fica localizado no primeiro andar do Hospital da Providência, com funcionamento de segunda a quinta-feira das 7h às 16h30 e às sextas-feiras das 7h às 15h30.

As orientações também podem ser realizadas pelo telefone: 3420-1479 ou pelo WhatsApp: (43) 99156-9199.

