Hospital da Providência recebe equipamentos no valor de R$ 4,6 milhões
Recursos foram liberados para aquisição de instrumentais que irão impactar na capacidade operacional do centro cirúrgico
O governo do Paraná destinou R$ 4,6 milhões para a aquisição de equipamentos e instrumentais cirúrgicos pelo Hospital da Providência, que já estão sendo recebidos pela instituição em Apucarana. O primeiro lote foi entregue e o segundo está previsto para chegar nos próximos dias no hospital, que atende a cidade e todo o Vale do Ivaí.
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O secretário de estado da saúde, Cezar Neves, informa que os novos equipamentos terão um impacto direto na capacidade operacional do centro cirúrgico da unidade. “Eles irão contemplar os procedimentos de cirurgia oncológica, cirurgia geral, cirurgia urológica, neurocirurgia e cirurgia ortopédica, além de fortalecer a atuação das UTIs Adulto, Neonatal e Pediátrica”, informa Neves.
Entre os aparelhos que foram adquiridos estão uma torre de vídeo com ultrassom endoscópica, um arco cirúrgico e três ventiladores pulmonares. O Providência é referência para todo o Vale do Ivaí, principalmente em cirurgias. E, com os novos equipamentos, será possível fortalecer a capacidade assistencial e maior eficiência nos procedimentos.
“Essa é a orientação do governador Ratinho Junior: trabalhar pela descentralização dos serviços de saúde e levar o atendimento cada vez mais próximo das pessoas”, anuncia o secretário Cesar Neves.
A diretora geral do hospital, irmã Geovana Ramos, ressalta o apoio contínuo do Governo do Estado e a relevância desse repasse de R$ 4,6 milhões. “Agradecemos todo o apoio do governo e do deputado federal Beto Preto por esse avanço que representa não apenas uma melhoria técnica, mas também um compromisso renovado com o cuidado humanizado e de excelência que sempre norteou nossa atuação”, afirma a diretora da instituição hospitalar.
EQUIPAMENTOS RECEBIDOS:
- Instrumentais Sthur, CAHBMédica, DocTec, Bhiosupply, Confiance Medical
- 01 Craniotomo elétrico-Auto Suture
- 01 Arco cirúrgico-Siemens
- 05 Perfuradoras Ósseas-Stryker
- 01 Foco cirúrgico de teto-Worldmed
- 01 Foco cirúrgico de solo móvel-Worldmed
- 01 Forno elétrico para cozinha hospitalar
- 14 Berços hospitalares com grade
- 48 Camas fowler mecânica-Medi Saúde
- 06 Camas PPP-Medi Saúde
- 50 Mesas de cabeceira-Medi Saúde
- 70 Suportes de soro-Medi Saúde
- 21 Berços acrílico RN-Fanem
Faltam chegar:
- 02 Torres de vídeo-Medicalway
- Restante dos instrumentais-Sthur e CAHB Médica
- 01 Aparelho de bisturi eletrônico-Biotec
- 01 Arco esteriotaxico-Macom
- 03 Focos cirúrgicos de teto-Worldmed
- 02 Mesas cirúrgicas elétricas-Worldmed
- 01 Placa DR para Raio X- VMI Médica
- 02 Compressores de ar- Ar Norte
Obras do Materno Infantil estão concluídas
A nova maternidade do Hospital da Providência está pronta. O “Materno Infantil” funcionará em um novo pavimento do prédio, com 1.830 metros quadrados de área, que se integra à reforma de mais 4.208 metros do Providência. A inauguração das obras deve ser agendada em breve, dependendo da agenda do governador Ratinho Junior (PSD).
O novo espaço abrigará um banco de leite humano e diversas unidades de assistência, incluindo maternidade, ginecologia, pediatria, centro de parto normal, cinco salas cirúrgicas, brinquedoteca, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica, além de novos postos de internação. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 32 milhões.
O deputado federal e ex-secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, que teve participação direta na conquista do novo Materno Infantil e nas reformas do Hospital da Providência, avalia que o investimento é importante para melhor acomodar os trabalhos de parto da região. “Trata-se de um espaço moderno e que, certamente, trará muita felicidade para as mamães que serão atendidas no Materno Infantil”, assinala Beto Preto.