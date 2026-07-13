Hospital da Providência recebe equipamentos no valor de R$ 4,6 milhões

O governo do Paraná destinou R$ 4,6 milhões para a aquisição de equipamentos e instrumentais cirúrgicos pelo Hospital da Providência, que já estão sendo recebidos pela instituição em Apucarana. O primeiro lote foi entregue e o segundo está previsto para chegar nos próximos dias no hospital, que atende a cidade e todo o Vale do Ivaí.

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O secretário de estado da saúde, Cezar Neves, informa que os novos equipamentos terão um impacto direto na capacidade operacional do centro cirúrgico da unidade. “Eles irão contemplar os procedimentos de cirurgia oncológica, cirurgia geral, cirurgia urológica, neurocirurgia e cirurgia ortopédica, além de fortalecer a atuação das UTIs Adulto, Neonatal e Pediátrica”, informa Neves.

Entre os aparelhos que foram adquiridos estão uma torre de vídeo com ultrassom endoscópica, um arco cirúrgico e três ventiladores pulmonares. O Providência é referência para todo o Vale do Ivaí, principalmente em cirurgias. E, com os novos equipamentos, será possível fortalecer a capacidade assistencial e maior eficiência nos procedimentos.





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Equipamentos entregues no hospital - Foto: Divulgação Equipamentos entregues no hospital - Foto: Divulgação





“Essa é a orientação do governador Ratinho Junior: trabalhar pela descentralização dos serviços de saúde e levar o atendimento cada vez mais próximo das pessoas”, anuncia o secretário Cesar Neves.

A diretora geral do hospital, irmã Geovana Ramos, ressalta o apoio contínuo do Governo do Estado e a relevância desse repasse de R$ 4,6 milhões. “Agradecemos todo o apoio do governo e do deputado federal Beto Preto por esse avanço que representa não apenas uma melhoria técnica, mas também um compromisso renovado com o cuidado humanizado e de excelência que sempre norteou nossa atuação”, afirma a diretora da instituição hospitalar.

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EQUIPAMENTOS RECEBIDOS:

Instrumentais Sthur, CAHBMédica, DocTec, Bhiosupply, Confiance Medical

01 Craniotomo elétrico-Auto Suture

01 Arco cirúrgico-Siemens

05 Perfuradoras Ósseas-Stryker

01 Foco cirúrgico de teto-Worldmed

01 Foco cirúrgico de solo móvel-Worldmed

01 Forno elétrico para cozinha hospitalar

14 Berços hospitalares com grade

48 Camas fowler mecânica-Medi Saúde

06 Camas PPP-Medi Saúde

50 Mesas de cabeceira-Medi Saúde

70 Suportes de soro-Medi Saúde

21 Berços acrílico RN-Fanem

Faltam chegar:

02 Torres de vídeo-Medicalway

Restante dos instrumentais-Sthur e CAHB Médica

01 Aparelho de bisturi eletrônico-Biotec

01 Arco esteriotaxico-Macom

03 Focos cirúrgicos de teto-Worldmed

02 Mesas cirúrgicas elétricas-Worldmed

01 Placa DR para Raio X- VMI Médica

02 Compressores de ar- Ar Norte

Obras do Materno Infantil estão concluídas

A nova maternidade do Hospital da Providência está pronta. O “Materno Infantil” funcionará em um novo pavimento do prédio, com 1.830 metros quadrados de área, que se integra à reforma de mais 4.208 metros do Providência. A inauguração das obras deve ser agendada em breve, dependendo da agenda do governador Ratinho Junior (PSD).

O novo espaço abrigará um banco de leite humano e diversas unidades de assistência, incluindo maternidade, ginecologia, pediatria, centro de parto normal, cinco salas cirúrgicas, brinquedoteca, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica, além de novos postos de internação. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 32 milhões.

O deputado federal e ex-secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, que teve participação direta na conquista do novo Materno Infantil e nas reformas do Hospital da Providência, avalia que o investimento é importante para melhor acomodar os trabalhos de parto da região. “Trata-se de um espaço moderno e que, certamente, trará muita felicidade para as mamães que serão atendidas no Materno Infantil”, assinala Beto Preto.