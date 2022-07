Hospital da Providência recebe doação de roupas para pacientes

Da Redação

O Hospital da Providência, de Apucarana, recebeu doação de roupas de bebês, adultos e de crianças, arrecadadas pelo Colégio Nossa Senhora da Glória, em projeto com os alunos da educação infantil da instituição.

Juliana do Carmo, professora do Infantil 5, conta que o projeto foi idealizado pela coordenadora Andréia Vicente, e que envolveu todos os alunos da educação infantil. “Explicamos para as crianças a necessidade da doação e fizemos a coleta durante uma semana, todos contribuíram”, conta.

“Agradecemos muito por essa ação, muitas vezes os pacientes vêm de outras cidades e precisam ser internados e não trazem trocas de roupa ou pela condição financeira precisam da doação e, essas roupas serão de grande ajuda para eles. Deus abençoe essa iniciativa do colégio”, agradece irmã Geovana Ramos, diretora Geral do Hospital.

Rafaela Costa, gerente administrativa do hospital, elogiou a iniciativa das professoras. “É muito bom mostrar a importância de ajudar o próximo desde cedo. Essa doação vai ajudar muita gente. Somos gratos”, comenta.

