Hospital da Providência recebe doação de 6 monitores multiparâmetros

Seis monitores multiparâmetros para o centro cirúrgico, um aparelho de anestesia e um ventilador pulmonar foram entregues na última sexta-feira (17) ao Hospital da Providência pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) em parceria com o deputado Arilson Chiorato (PT). Os equipamentos estão avaliados em R$ 350 mil.

“Ficamos muito felizes em saber que essa parceria vai contribuir para melhorar o atendimento da população. Saúde pública, gratuita e de qualidade é nossa prioridade”, ressaltou o deputado Arilson ao lado da professora Jane Reis, que participou da entrega e articulação dos recursos.



Estiveram presentes na cerimônia de entrega, a diretora-geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, que agradeceu a atenção recebida de ambos os parlamentares nos últimos anos; o diretor-executivo do hospital, Guilherme da Silva Borges; a presidenta do PT Apucarana, Marli de Castro; a companheira Taís Rafaela Bueno; o vereador Tiago Cordeiro, entre outras lideranças.



