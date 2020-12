Hospital da Providência recebe 15 novos leitos para Covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

Diante dos altos índices de novos pacientes da Covid-19 em Apucarana e região, o governo do estado, através da secretaria da Saúde (Sesa), vai aumentar o número de leitos disponíveis para a ala Covid do Hospital da Providência.

Atualmente, o hospital trabalha com 25 leitos clínicos para enfermaria e 14 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A partir deste sábado (05), serão disponibilizados outros 15 leitos clínicos, elevando a capacidade do Providência para 40 leitos de enfermaria. No caso da UTI, a Sesa poderá disponibilizar até 5 novos leitos, mas ainda depende de um parecer do hospital, que precisa formar equipes aptas a trabalhar no atendimento.

Para o chefe da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana Altimar Carletto, o governo do estado não tem medido esforços para que não haja um colapso na rede de atendimento. "Os casos estão elevados e aumentando a cada dia, mas o processo de liberação de leitos é imediato e temos feito um esforço fora do comum para que não haja colapso, mesmo assim, precisamos contar com o apoio da população, para que tomem todos os cuidados e evitem aglomerações", pontuou Carletto.